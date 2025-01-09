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Общество

Как изменился расчёт пенсионных баллов в 2025 году, рассказали в Госдуме

В 2025 году российским пенсионерам придётся адаптироваться к новым экономическим условиям при расчёте своих пенсионных накоплений, пишет RT со ссылкой на депутата Госдумы РФ и члена комитета по бюджету и налогам Никиту Чаплина.

Фото: ПАИ

Важным критерием для успешной адаптации к экономическим условиям 2025 года станет заработная плата. Чтобы получить один пенсионный балл, людям необходимо получать не менее 275 900 рублей в год. Чаплин отметил, что эта сумма эквивалентна 22 991 рублю в месяц. Он добавил: «Чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов человек сможет собрать в течение трудовой деятельности, тем существеннее будет размер будущих выплат».

Для россиян, которые собираются подать заявление на назначение страховой пенсии в нынешнем году, минимальное значение ИПК должно быть не менее 30. «Не стоит забывать, что в формирование пенсии могут быть включены социально значимые периоды жизни», – подчеркнул депутат. К таковым относятся служба в армии и уход за ребёнком до полутора лет – эти промежутки помогают увеличить размер будущей пенсии, так как они учитываются в качестве дополнительных баллов.

Стоимость одного пенсионного балла с начала 2025 года выросла на десять рублей и составила 142,76 рубля, а размер фиксированной выплаты увеличился почти на 600 рублей – до 8 728 рублей.

Ранее сообщалось, что в России объявили о ещё четырёх индексациях пенсий. Подробнее читайте здесь.

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