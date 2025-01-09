Медали пятикратного олимпийского чемпиона сгорели в Калифорнии

15:55, 09 января 2025, ПАИ

Десять медалей потерял во время пожаров в Калифорнии пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Гэри Холл. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отца спортсмена Гэри Холла старшего.

Как утверждает отец спортсмена, в пожаре потеряны пять золотых, три серебряные и две бронзовые олимпийские награды, а также семейные реликвии. Гэри Холл – младший был вынужден эвакуироваться из дома и не смог забрать с собой ничего, кроме собаки, нескольких картин и инсулина.

Сейчас пловец находится в Сан-Диего, его жизни ничего не угрожает. Сообщалось, что площадь пожаров в округе Лос-Анджелеса достигла 11 тысяч гектаров. Огонь уничтожил более одной тысячи строений и привёл к гибели по меньшей мере пяти человек.

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