Российским лучникам не разрешили выступать в командах на молодёжном первенстве Европы

16:31, 09 января 2025, ПАИ

Российской молодёжной сборной по стрельбе из лука не дали разрешения на то, чтобы выступить в командном первенстве Европы в помещении в феврале несмотря на то, что спортсменов из России допустили на международные соревнования в нейтральном статусе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова президента Российской федерации стрельбы из лука Владимира Ешеева.

Всемирная федерация стрельбы из лука в середине декабря прошлого года допустила российских спортсменов до участия в юношеских и молодёжных международных соревнованиях в нейтральном статусе. Тогда же российская молодёжка получала возможность выступить в командных стартах.

На первенстве Европы россияне выступят только в личных соревнованиях, сказал Владимир Ешеев. «Мы ждём следующего решения, будем писать письма в World Archery с просьбой допустить нас до командных соревнований», – уточнил он.

Первенство Европы пройдёт с 20 по 22 февраля в турецком Самсуне. В российской молодёжке состоят несколько великолукских лучников, среди которых Владимир Фазанов, Илья Силаев и Милана Мурзина.

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