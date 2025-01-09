Соглашение о сотрудничестве заключили Псковский комитет семей воинов Отечества и комитет по молодёжной политике

19:17, 09 января 2025, ПАИ

Представители комитета по молодёжной политике Псковской области и регионального Комитета семей воинов Отечества заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике региона.

Встреча проходила в Центре подготовки международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы.

Врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев и руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Мария Филонова обсудили возможности совместной деятельности. В планах – реализация совместных проектов, направленных на формирование у молодёжи чувства долга, ответственности и любви к Родине.

Дмитрий Яковлев отметил потенциал регионального Дома молодёжи и предложил использовать его пространства для проведения различных мероприятий. Он акцентировал внимание на многофункциональности этих помещений, которые подходят для встреч, кинопоказов, концертов, репетиций и других событий. Мария Филонова подчеркнула, что такая поддержка имеет большое значение для семей участников СВО.