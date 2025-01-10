Маскировочные сети продолжают плести для бойцов СВО в Пыталово

07:31, 10 января 2025, ПАИ

Маскировочные сети продолжают плести для бойцов СВО в Пыталово. Об этом ПАИ сообщили в региональном Комитете семей воинов Отечества.

В музее Дружбы народов в Пыталово прошла первая в этом году встреча с активистом Комитета семей воинов Отечества Ингой Ткачёвой.

Участники встречи нарезали ленты из ткани и сплели маскировочные сети. Начатая перед Новым годом маскировочная сеть была закончена. Сегодня её передадут в региональный ресурсный центр. Вместе с ней в зону СВО отправятся и вязаные носки.

«Благодарим всех неравнодушных жителей нашего города за помощь, которую они оказывают нашим землякам в зоне СВО», – отметили в комитете.