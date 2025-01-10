В Пскове судебные приставы потушили пожар в магазине

10:59, 10 января 2025, ПАИ

Сотрудники обеспечения установленного порядка деятельности судов Екатерина Лисовская и Дмитрий Борисов потушили пожар в магазине на Запсковье, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

«Сразу же отреагировав на ситуацию, сотрудники принялись самостоятельно тушить огонь. Их оперативные действия позволили значительно уменьшить площадь возгорания и предотвратить более серьёзные последствия», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Из-за пожара огнём повредило стену магазина. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрической сети.

«После успешного тушения пожара сотрудники обесточили магазин, чтобы избежать повторного возгорания. На место происшествия прибыли пожарные, которые провели необходимые мероприятия для окончательной ликвидации угрозы. Благодаря бдительности и быстрому реагированию сотрудников ОУПДС удалось избежать серьёзных последствий и сохранить имущество магазина», – заключили в пресс-службе.