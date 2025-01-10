Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове судебные приставы потушили пожар в магазине

Сотрудники обеспечения установленного порядка деятельности судов Екатерина Лисовская и Дмитрий Борисов потушили пожар в магазине на Запсковье, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

«Сразу же отреагировав на ситуацию, сотрудники принялись самостоятельно тушить огонь. Их оперативные действия позволили значительно уменьшить площадь возгорания и предотвратить более серьёзные последствия», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Из-за пожара огнём повредило стену магазина. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрической сети.

«После успешного тушения пожара сотрудники обесточили магазин, чтобы избежать повторного возгорания. На место происшествия прибыли пожарные, которые провели необходимые мероприятия для окончательной ликвидации угрозы. Благодаря бдительности и быстрому реагированию сотрудников ОУПДС удалось избежать серьёзных последствий и сохранить имущество магазина», – заключили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 января 2025

Полсотни уникальных кукол представлено на выставке в Дновском районе
10 января 2025

Демонтаж новогодних украшений в Пскове планируют начать с 20 января
10 января 2025

Снег с дождем и гололедица ожидаются в Псковской области 11 января
10 января 2025

Спрос на психологов вырос в Псковской области в 11 раз
10 января 2025

О прививках и новшествах диспансеризации расскажут в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»
10 января 2025

В Пскове судебные приставы потушили пожар в магазине
10 января 2025

Стоимость проездных изменится в Пскове с 25 января
10 января 2025

Псковская студентка передала выигранный в конкурсе квадрокоптер бойцам в зону СВО

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...