Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 400 человек спасли за год при пожарах в Псковской области

403 человека спасли при пожарах в Псковской области за 2024 год, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: ПАИ

Кроме того, от огня сотрудникам ведомства удалось уберечь 43 единицы транспорта и 167 строений.

Добавим, что за год в Псковской области в ходе пожаров уничтожено 52 единицы транспорта и 396 строений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 января 2025

Иван Белугин: Конкурс проектов ТОС – это отличная возможность для активных и неравнодушных жителей региона проявить себя
10 января 2025

Более шести тысяч раз обратились псковичи в скорую помощь в новогодние праздники
10 января 2025

Тала Нещадимова: Крещенские морозы под большим вопросом
10 января 2025

О погоде на старый Новый год в Псковской области рассказала метеоролог
10 января 2025

Псковичей просят докладывать о запусках фейерверков
10 января 2025

Псковских барсиков с секретом использовали при создании мультфильма
10 января 2025

Более 400 человек спасли за год при пожарах в Псковской области
10 января 2025

«Связь без минусов»: абоненты Т2 могут пользоваться мессенджерами, навигацией и банковскими приложениями даже при минусе на балансе

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...