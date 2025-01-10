Более 400 человек спасли за год при пожарах в Псковской области

16:50, 10 января 2025, ПАИ

403 человека спасли при пожарах в Псковской области за 2024 год, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, от огня сотрудникам ведомства удалось уберечь 43 единицы транспорта и 167 строений.

Добавим, что за год в Псковской области в ходе пожаров уничтожено 52 единицы транспорта и 396 строений.