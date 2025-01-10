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Общество

Центр «Мой бизнес» приглашает псковичей пройти обучение для предпринимателей

Центр «Мой бизнес» приглашает псковичей пройти обучение проектной школы для предпринимателей, которое пройдёт с 28 по 30 января. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Участников научат писать грантовые заявки и подбирать к ним нужные документы. Также псковичи смогут презентовать свои идеи для получения письма поддержки от центра.

Спикеры проведут шесть семинаров, на которых расскажут о введении в проектную деятельность и возможностях привлечения финансирования. Также эксперты подскажут, как определить цель проекта и найти его аудиторию, как проработать календарный план и как вести отчётность проекта.

Очное обучение пройдёт в центре «Мой бизнес» на улице Гоголя в Пскове с 28 до 30 января включительно. Итоговое мероприятие состоится 3 февраля.

Зарегистрироваться можно по ссылке до 27 января.

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