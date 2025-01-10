Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Крупнейший мировой производитель фанеры купил завод в Пскове

Лесопромышленный холдинг «Свеза» купил промышленную площадку в Пскове и ещё две в Ленинградской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет РБК.

В Пскове «Свеза» приобрела «Невские Грани». Эта компания специализируется на бумаге для сигаретных фильтров.

До начала СВО площадками владел австрийский холдинг Mayr-Melnhof, но в 2022 году компания ушла с российского рынка. Затем два года предприятиями владел строительный холдинг «Гранель». Эксперты полагают, что покупка говорит о намерении холдинга «Свеза» начать конкуренцию с игроками рынка в России.

Добавим, что с 27 декабря 2024 года ООО «Свеза» принадлежит ООО «Форвард», который владеет «ММПОФ пэкэджинг», «ММПОФ ротогравюр» и «Невские Грани». До декабря 2022 года собственником этих юрлиц было ООО «Гранель», подконтрольное УК «Эффективные инвестиции» Ильшата Нигматуллина. Ранее владельцем этих активов были зарубежные компании: «ММПОФ пэкэджинг» и «ММПОФ ротогравюр» принадлежали MM PACKAGING GmbH, «Невские Грани» — TANNPAPIER GmbH. Обе компании зарегистрированы в Австрии.

В 2022 году австрийская группа компаний Mayr-Melnhof (MM) продала свои предприятия в Ленинградской области и Пскове «Гранель» за 134 млн евро.

«Свеза» вышла на рынок производства бумаги и картона в 2024 году, купив картонно-бумажный комбинат «Кама».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 января 2025

Как подорожают зарубежные туры, рассказали в АТОР
10 января 2025

Объём ввода жилья снизился в России почти на 3%
10 января 2025

Продажи новых легковых автомобилей выросли в России почти на 50%
09 января 2025

Все российские авиакомпании ввели скидку 50% на билеты для детей
09 января 2025

Кому проиндексируют пенсии в феврале, рассказали россиянам
09 января 2025

Как изменился расчёт пенсионных баллов в 2025 году, рассказали в Госдуме
09 января 2025

Как изменились госпошлины на сделки с недвижимостью, рассказала эксперт
09 января 2025

Как автовладельцам получить возмещение по ОСАГО онлайн, рассказали в Банке России

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...