Крупнейший мировой производитель фанеры купил завод в Пскове

16:50, 10 января 2025, ПАИ

Лесопромышленный холдинг «Свеза» купил промышленную площадку в Пскове и ещё две в Ленинградской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет РБК.

В Пскове «Свеза» приобрела «Невские Грани». Эта компания специализируется на бумаге для сигаретных фильтров.

До начала СВО площадками владел австрийский холдинг Mayr-Melnhof, но в 2022 году компания ушла с российского рынка. Затем два года предприятиями владел строительный холдинг «Гранель». Эксперты полагают, что покупка говорит о намерении холдинга «Свеза» начать конкуренцию с игроками рынка в России.

Добавим, что с 27 декабря 2024 года ООО «Свеза» принадлежит ООО «Форвард», который владеет «ММПОФ пэкэджинг», «ММПОФ ротогравюр» и «Невские Грани». До декабря 2022 года собственником этих юрлиц было ООО «Гранель», подконтрольное УК «Эффективные инвестиции» Ильшата Нигматуллина. Ранее владельцем этих активов были зарубежные компании: «ММПОФ пэкэджинг» и «ММПОФ ротогравюр» принадлежали MM PACKAGING GmbH, «Невские Грани» — TANNPAPIER GmbH. Обе компании зарегистрированы в Австрии.

В 2022 году австрийская группа компаний Mayr-Melnhof (MM) продала свои предприятия в Ленинградской области и Пскове «Гранель» за 134 млн евро.

«Свеза» вышла на рынок производства бумаги и картона в 2024 году, купив картонно-бумажный комбинат «Кама».