Дело о нарушении требований по защите гостайны рассмотрят в Себежском суде
Уголовное дело о нарушении требований по защите государственной тайны рассмотрят в Себежском районном суде, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Жителя Москвы обвиняют в совершении четырёх преступлений, предусмотренных статьёй о нарушении требований по защите государственной тайны.
Согласно предъявленному обвинению, мужчина проходил военную службу в должности заместителя начальника научно-исследовательского центра Минобороны России. Он работал со сведениями, составляющими государственную тайну, и имел доступ к совершенно секретным сведениям.
После увольнения его право на выезд за пределы РФ было ограничено до ноября 2023 года. Тем не менее в ноябре 2022 года, а также в январе, июле и сентябре 2023 года он выезжал за пределы страны, не согласовав этот выезд в установленном законом порядке.
Уголовное дело рассмотрят в особом порядке.
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