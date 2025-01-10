Дело о нарушении требований по защите гостайны рассмотрят в Себежском суде

17:41, 10 января 2025, ПАИ

Уголовное дело о нарушении требований по защите государственной тайны рассмотрят в Себежском районном суде, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Жителя Москвы обвиняют в совершении четырёх преступлений, предусмотренных статьёй о нарушении требований по защите государственной тайны.

Согласно предъявленному обвинению, мужчина проходил военную службу в должности заместителя начальника научно-исследовательского центра Минобороны России. Он работал со сведениями, составляющими государственную тайну, и имел доступ к совершенно секретным сведениям.

После увольнения его право на выезд за пределы РФ было ограничено до ноября 2023 года. Тем не менее в ноябре 2022 года, а также в январе, июле и сентябре 2023 года он выезжал за пределы страны, не согласовав этот выезд в установленном законом порядке.

Уголовное дело рассмотрят в особом порядке.