Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Медалью «За заслуги перед Псковской областью» награждён экс-руководитель регионального управления ФСИН России Алексей Емельянов

Руководитель Управления ФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов покинул пост в связи с повышением и переездом в Москву. Он возглавит в ведомстве управление по работе с личным составом, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Алексей Юрьевич внёс большой вклад в развитие пенитенциарной системы в регионе. Сегодня осуждённые активно вовлекаются в экономику области, работая на предприятиях и в сфере благоустройства, участвуют в волонтёрской деятельности. В знак благодарности вручил Алексею Юрьевичу медаль «За заслуги перед Псковской областью». Желаю новых профессиональных успехов!» – сказал Михаил Ведерников, поблагодарив Алексея Емельянова за честность, открытость и высокий профессионализм.

Ранее сообщалось, что кадровые изменения произошли в Псковском государственном университете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 января 2025

Более полутора тысяч человек обратились за медпомощью к врачам псковской поликлиники в праздники
10 января 2025

Михаил Васильев: Псковская область является лидером по мерам поддержки развития сектора ТОС
10 января 2025

Медалью «За заслуги перед Псковской областью» награждён экс-руководитель регионального управления ФСИН России Алексей Емельянов
10 января 2025

В новогодние праздники Псковскую область посетило более 16,5 тысячи туристов
10 января 2025

Более 140 псковичей вызывали скорую из-за отравления алкоголем в новогодние праздники
10 января 2025

Иван Белугин: Конкурс проектов ТОС – это отличная возможность для активных и неравнодушных жителей региона проявить себя
10 января 2025

Более шести тысяч раз обратились псковичи в скорую помощь в новогодние праздники
10 января 2025

Тала Нещадимова: Крещенские морозы под большим вопросом

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...