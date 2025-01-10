Медалью «За заслуги перед Псковской областью» награждён экс-руководитель регионального управления ФСИН России Алексей Емельянов

20:00, 10 января 2025, ПАИ

Руководитель Управления ФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов покинул пост в связи с повышением и переездом в Москву. Он возглавит в ведомстве управление по работе с личным составом, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Алексей Юрьевич внёс большой вклад в развитие пенитенциарной системы в регионе. Сегодня осуждённые активно вовлекаются в экономику области, работая на предприятиях и в сфере благоустройства, участвуют в волонтёрской деятельности. В знак благодарности вручил Алексею Юрьевичу медаль «За заслуги перед Псковской областью». Желаю новых профессиональных успехов!» – сказал Михаил Ведерников, поблагодарив Алексея Емельянова за честность, открытость и высокий профессионализм.

Ранее сообщалось, что кадровые изменения произошли в Псковском государственном университете.