Сильный снег накроет Псковскую область 12 января

12:49, 11 января 2025, ПАИ

Сильный снег ожидается на территории Псковской области завтра, 12 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«В течение суток 12 января по северу Псковской области ожидается сильный снег», – говорится в сообщении

Псковичам рекомендуют быть осторожными за рулём, использовать противотуманные фары и быть внимательными переходя дорогу.