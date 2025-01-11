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Общество

Сильный снег накроет Псковскую область 12 января

Сильный снег ожидается на территории Псковской области завтра, 12 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: ПАИ

«В течение суток 12 января по северу Псковской области ожидается сильный снег», – говорится в сообщении

Псковичам рекомендуют быть осторожными за рулём, использовать противотуманные фары и быть внимательными переходя дорогу.

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