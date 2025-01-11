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Общество

Псковская детская экологическая библиотека победила во всероссийском конкурсе

Псковская детская экологическая библиотека «Радуга» стала победителем VIII Всероссийского конкурса «ЭкоБиблиотека года» в номинации «Экология и охрана окружающей среды». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе централизованной библиотечной системы Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба централизованной библиотечной системы Пскова

Участники библиотечного конкурса отчитывались о проведенных в 2024 году детских мероприятиях в области экологии и охраны окружающей среды. Всего на конкурс поступило 337 заявок из 74 регионов России.

Псковская детская экологическая библиотека «Радуга» за минувший год провела 52 мероприятия экологической, эколого-краеведческой и природоохранной тематики, которые посетили 1258 человек. В 2024 году в этой библиотеке стартовал новый эколого-краеведческий просветительский проект «Эколог и Я: изучать, думать, действовать», продолжил работу проект «ЭкоКульт» и завершился проект «Не столица, но есть чем гордиться».

Кроме того, псковские библиотекари организовали и провели в прошлом году экологический фестиваль «Чистый город» и разработали напольную игру «Заповедное Причудье».

Библиотека «Радуга» также организовала несколько творческих, эколого-просветительских конкурсов.

В 2024 году «Радуга» стала одной из открытых офлайн-площадок проведения Международного экологического диктанта, а также принимала активное участие во всероссийских и городских экологических акциях и субботниках.

Теперь псковским библиотекарям предстоит выступить в качестве спикеров на онлайн-конференции «Экология для детей и подростков: книги и проекты библиотек», которая состоится 16 января.

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