Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Похищенных в 2007 году детей продолжают разыскивать в Псковской области

Похищенных в 2007 году в Великих Луках детей продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Как сообщалось ранее, 29 января 2007 года в Великих Луках неизвестный похитил десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

За помощь в раскрытии этого преступления МВД России гарантирует вознаграждение в два миллиона рублей.

Звонки тех, кто обладает информацией об этом похищении, в полиции принимаются круглосуточно, а также на условиях полной конфиденциальности.

Обращаться можно по следующим телефонным номерам: (8112) 59-20-62, 8 (8112) 59-22-33, 8 (495) 031-72-14, а также 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 января 2025

Пенсионерку сбили на АЗС в Великих Луках
10 января 2025

Ещё один подросток пропал в Острове
10 января 2025

Более 140 псковичей вызывали скорую из-за отравления алкоголем в новогодние праздники
10 января 2025

Более шести тысяч раз обратились псковичи в скорую помощь в новогодние праздники
10 января 2025

Подросток пропал в Острове
10 января 2025

Странные забавы детей: полиция Пскова проводит проверку по факту публикации о глумлении над трупом зайца
10 января 2025

Более 630 пожаров произошло в жилом секторе в Псковской области за год
10 января 2025

72 человека погибло при пожарах в Псковской области за год

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...