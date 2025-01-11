Похищенных в 2007 году детей продолжают разыскивать в Псковской области

15:41, 11 января 2025, ПАИ

Похищенных в 2007 году в Великих Луках детей продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Как сообщалось ранее, 29 января 2007 года в Великих Луках неизвестный похитил десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик.

За помощь в раскрытии этого преступления МВД России гарантирует вознаграждение в два миллиона рублей.

Звонки тех, кто обладает информацией об этом похищении, в полиции принимаются круглосуточно, а также на условиях полной конфиденциальности.

Обращаться можно по следующим телефонным номерам: (8112) 59-20-62, 8 (8112) 59-22-33, 8 (495) 031-72-14, а также 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона).