Похищенных в 2007 году детей продолжают разыскивать в Псковской области
Похищенных в 2007 году в Великих Луках детей продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Как сообщалось ранее, 29 января 2007 года в Великих Луках неизвестный похитил десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик.
За помощь в раскрытии этого преступления МВД России гарантирует вознаграждение в два миллиона рублей.
Звонки тех, кто обладает информацией об этом похищении, в полиции принимаются круглосуточно, а также на условиях полной конфиденциальности.
Обращаться можно по следующим телефонным номерам: (8112) 59-20-62, 8 (8112) 59-22-33, 8 (495) 031-72-14, а также 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона).
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