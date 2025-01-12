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Общество

Преодолеть сонливость и медлительность: какие овощи и фрукты стоит есть в январе

Какие овощи и фрукты нужно есть в январе, рассказали псковичам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Какие овощи и фрукты нужно есть в январе, рассказали псковичам. Фото: ПАИ

Специалисты отмечают, что зимой многие могут ощущать повышенную сонливость и медлительность, и правильное питание поможет справиться с этими состояниями.

В первую очередь, рекомендуется включить в рацион капусту. Брокколи, белокочанная, пекинская, брюссельская и краснокочанная капуста являются отличными источниками витаминов и минералов. Капусту можно как тушить, так и использовать в салатах, а квашеная капуста особенно полезна в холодное время года, рассказали в ведомстве.

Также важным овощем в январе является морковь, отметили в управлении. Псковичам советуют выбирать твёрдые и упругие корнеплоды, которые не сгибаются при нажатии. По словам экспертов, идеальная морковь для салата должна иметь закруглённый носик; её можно просто очистить и есть в сыром виде или натереть на терке с добавлением меда. Остроносую морковь лучше же использовать для приготовления супов и рагу.

Кроме того, стоит увеличить потребление редьки, лука, картофеля, свеклы и тыквы, обратили внимание в Роспотребнадзоре. При выборе помидоров предпочтение лучше отдавать черри или же использовать томатный сок и консервированные помидоры.

Что касается фруктов, то в январе полезно есть лимоны, свити, апельсины, мандарины, помело, грейпфруты и яблоки.

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