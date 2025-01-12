В псковскую роту охраны и конвоирования требуются кандидаты на службу

20:26, 12 января 2025, ПАИ

Приглашаются кандидаты на службу в отдельную роту охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Пскову, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В подразделении открыты следующие вакансии:

полицейский взвода. Требования: мужчины в возрасте от 18 до 50 лет без судимостей. Образование – от среднего общего до высшего. Заработная плата – от 30 000 рублей;

полицейский (водитель) отделения. Требования: мужчины в возрасте от 18 до 50 лет без судимостей. Обязательно наличие водительской категории В, также предусмотрено обучение на категорию D. Образование – от среднего общего до высшего. Заработная плата – от 30 000 рублей;

полицейский (кинолог) взвода. Требования: мужчины и женщины в возрасте от 18 до 50 лет без судимостей. Образование – от среднего общего до высшего. Заработная плата – от 33 000 рублей.

Сотрудникам полиции предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней, а также дополнительный отпуск за вредные условия службы на срок десять календарных дней. Льготный стаж для выхода на пенсию составляет один год за полтора.

Сотрудники полиции и их зависимые лица имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в ФКУЗ «МСЧ УМВД России по Псковской области», а также на курортно-санаторное лечение в ведомственных санаториях и домах отдыха. Кроме того, они могут получить бесплатное высшее профессиональное образование в ведомственных учебных заведениях.