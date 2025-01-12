Псковичам объяснили, почему курение за рулём опасно

20:56, 12 января 2025, ПАИ

Управление автомобилем требует от водителя высокой концентрации и внимательности. Любые отвлекающие действия, такие как разговоры по телефону или курение за рулём, могут отвлечь от дороги и привести к серьёзным авариям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Кроме того, непотушенная сигарета вызывает риск возгорания, если окурок или тлеющий пепел упадут на сиденье или другой легковоспламеняющийся материал. Автомобиль может полностью сгореть всего за три − пять минут.

МЧС напоминает водителям, что следует избегать любых отвлекающих действий за рулём: важно сосредоточиться на дороге. Кроме того, в автомобиле обязательно должен быть исправный огнетушитель с актуальным сроком годности. Хранить огнетушитель следует в салоне в удобном для доступа месте. Необходимо быть внимательными во время вождения: появление дыма, запах горелой проводки или резины могут указывать на возможное возгорание.

Главное управление МЧС России по Псковской области настоятельно призывает жителей региона следовать правилам пожарной безопасности. Небрежность в этом вопросе может привести к утрате имущества, к ухудшению здоровья, а в некоторых случаях – к трагическим последствиям.