Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам объяснили, почему курение за рулём опасно

Управление автомобилем требует от водителя высокой концентрации и внимательности. Любые отвлекающие действия, такие как разговоры по телефону или курение за рулём, могут отвлечь от дороги и привести к серьёзным авариям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Кроме того, непотушенная сигарета вызывает риск возгорания, если окурок или тлеющий пепел упадут на сиденье или другой легковоспламеняющийся материал. Автомобиль может полностью сгореть всего за три − пять минут.

МЧС напоминает водителям, что следует избегать любых отвлекающих действий за рулём: важно сосредоточиться на дороге. Кроме того, в автомобиле обязательно должен быть исправный огнетушитель с актуальным сроком годности. Хранить огнетушитель следует в салоне в удобном для доступа месте. Необходимо быть внимательными во время вождения: появление дыма, запах горелой проводки или резины могут указывать на возможное возгорание.

Главное управление МЧС России по Псковской области настоятельно призывает жителей региона следовать правилам пожарной безопасности. Небрежность в этом вопросе может привести к утрате имущества, к ухудшению здоровья, а в некоторых случаях – к трагическим последствиям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 января 2025

О налипании мокрого снега предупреждают псковичей
12 января 2025

Кинолог рассказал, как собаки определяют, стоит ли взаимодействовать с человеком
12 января 2025

В Псковскую область едут энергетики из других регионов для восстановления электроснабжения
12 января 2025

Псковичам напоминают о риске схода снега и льда с крыш зданий
12 января 2025

Александр Котов: Прокуратура стоит на страже закона и справедливости
12 января 2025

Работу центрального водозабора восстановили в Плюссе
12 января 2025

Борис Елкин поблагодарил сотрудников прокуратуры за безупречную службу
12 января 2025

Станок по нарезке лент для плетения маскировочных сетей собрал житель Идрицы

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...