33 населённых пункта Псковского района остаются без света из-за «Чарли»
Ликвидация последствий обильного снегопада, принесённого циклоном «Чарли», продолжается в Псковском районе. По состоянию на утро 13 января без электроснабжения остаются 33 населённых пункта района, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Все объекты социальной сферы подключены к энергоснабжению, уточнили в администрации.
«Энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить работу сетей. Коммунальщики также продолжают расчистку дорог и дворов от снега. Заметные температурные качели, сохраняющееся сильное налипание мокрого снега на провода ощутимо осложняют работу специалистов. Тем не менее все поступившие от населения заявки приняты и находятся в отработке», – заключили в районной администрации.
Напомним, что сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220). Единая дежурно-диспетчерская служба Псковского района – (8 8112) 29-31-13.
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