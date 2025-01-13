33 населённых пункта Псковского района остаются без света из-за «Чарли»

10:07, 13 января 2025, ПАИ

Ликвидация последствий обильного снегопада, принесённого циклоном «Чарли», продолжается в Псковском районе. По состоянию на утро 13 января без электроснабжения остаются 33 населённых пункта района, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Все объекты социальной сферы подключены к энергоснабжению, уточнили в администрации.

«Энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить работу сетей. Коммунальщики также продолжают расчистку дорог и дворов от снега. Заметные температурные качели, сохраняющееся сильное налипание мокрого снега на провода ощутимо осложняют работу специалистов. Тем не менее все поступившие от населения заявки приняты и находятся в отработке», – заключили в районной администрации.

Напомним, что сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220). Единая дежурно-диспетчерская служба Псковского района – (8 8112) 29-31-13.