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Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка, серебряный призёр парижской Олимпиады в парном разряде Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира «Большого шлема» Australian Open, передаёт корреспондент ПАИ.

В стартовом матче турнира Диана Шнайдер выиграла у итальянки Элизабетты Коччаретто со счётом 7:6, 6:4. Далее она встретится с победителем пары Айла Томлянович и Эшлин Крюгер.

Ранее другая россиянка Полина Кудерметова проиграла в первом круге Магдалене Френх из Польши – 4:6, 4:6, а во втором круге победительнице предстоит встретиться ещё с одной представительницей России Анной Блинковой.

Людмила Самсонова на старте выиграла у Камиллы Рахимовой – 6:2, 6:4. Ей предстоит матч с сербской теннисисткой Ольгой Данилович. Также во второй круг, обыграв Тамару Зиданшек из Словении – 6:2, 7:5, вышла Анастасия Потапова.

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