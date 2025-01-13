На форварда челябинского «Трактора» претендуют четыре команды НХЛ

11:10, 13 января 2025, ПАИ

На форварда команды Континентальной хоккейной лиги челябинского «Трактора» Максима Шабанова претендуют четыре клуба Национальной хоккейной лиги, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники.

Максим Шабанов в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ входит в пятёрку лучших бомбардиров, на его счету 41 очко (17+24) в 45 матчах.

Источник «Матч ТВ» сообщает, что ещё год назад, когда Шабанов продлил контракт с «Трактором», он принял решение со следующего сезона уехать играть в НХЛ. Сейчас российский хоккеист выбирает, где продолжить карьеру. При этом у него сразу несколько вариантов, так как его не выбирали на драфте. Среди претендентов «Питтсбург Пингвинз», «Филадельфия Флайерз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тамп-Бэй Лайтнинг».

Отметим, что с 1 июня 2025 года Шабанов получит статус свободного агента и сможет уехать в североамериканскую лигу.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».