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На форварда челябинского «Трактора» претендуют четыре команды НХЛ

На форварда команды Континентальной хоккейной лиги челябинского «Трактора» Максима Шабанова претендуют четыре клуба Национальной хоккейной лиги, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники.

Максим Шабанов в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ входит в пятёрку лучших бомбардиров, на его счету 41 очко (17+24) в 45 матчах.

Источник «Матч ТВ» сообщает, что ещё год назад, когда Шабанов продлил контракт с «Трактором», он принял решение со следующего сезона уехать играть в НХЛ. Сейчас российский хоккеист выбирает, где продолжить карьеру. При этом у него сразу несколько вариантов, так как его не выбирали на драфте. Среди претендентов «Питтсбург Пингвинз», «Филадельфия Флайерз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тамп-Бэй Лайтнинг».

Отметим, что с 1 июня 2025 года Шабанов получит статус свободного агента и сможет уехать в североамериканскую лигу.

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