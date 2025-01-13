1200 концертов, выставок и экскурсий для участников СВО и их семей прошло в Псковской области в 2024 году

10:54, 13 января 2025, ПАИ

1200 концертов, выставок и экскурсий для участников СВО и их семей прошло в Псковской области в 2024 году. Участие в них приняли шесть тысяч ветеранов СВО и больше 20 тысяч членов их семей, в том числе 12 тысяч детей. Такие данные приводятся 13 января на итоговом отчётном совещании с социальными координаторами о результатах работы псковского филиала фонда «Защитники Отечества», передаёт корреспондент ПАИ.

Кроме того, состоялось 750 патриотических мероприятий, в которых участвовали 17 тысяч детей. 1444 мероприятия проведено по увековечению памяти героев и участников СВО. Речь об открытии выставок, экспозиций, мемориальных досок, «Парт героев», рассказах на уроках мужества. В них участвовало более 12 тысяч детей.

Прошли 23 духовные встречи. В них приняли участие более 100 членов семей ветеранов СВО.

Проведено 55 спортивных мероприятий, в них приняли участие 150 ветеранов боевых действий.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Филиалы фонда приступили к работе 1 июня 2023 года во всех регионах РФ.