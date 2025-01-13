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Происшествия

В Подмосковье вооружённый мужчина устроил резню в магазине. Видео (18+)

В Подмосковье вооружённый мужчина устроил резню в магазине, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Происшествие произошло сегодня, 13 января, в одном из магазинов в Щелково, расположенных на улице Краснознаменской. Мужчина в нетрезвом виде ворвался в магазин с ножом и начал бросаться на всех сотрудников и посетителей, которые попадались ему на пути. Троим гражданам он нанёс ножевые раны.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину и доставили его в отделение для разбирательства. Выяснилось, что нападавшим с ножом на людей оказался 20-летний житель Волгоградской области. По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку.

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