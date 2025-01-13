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Экономика

Стоимость аренды квартир в России выросла более чем на 30%

Стоимость аренды квартир в России за 2024 год выросла на 31,4 %, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко.

Фото: ПАИ

Так, в прошлом году цены за съём однокомнатной квартиры выросли на 31,4 %, двухкомнатной – на 25,8 %, а трёхкомнатной – на 27,6 %, когда в 2023 году рост составил 22,2 %, 19,9 % и 15,6 % соответственно, рассказал Луценко. Также он спрогнозировал продолжение роста цен и в 2025 году.

Причинами увеличения аренды жилья, по мнению эксперта, стали инфляция, рост цен на все товары, который заставил арендодателей поднять плату, а также рост доходов россиян. Также свою роль сыграли отмена льготной ипотеки на первичном рынке жилья, из-за которой многие из потенциальных покупателей продолжили снимать квартиру, и высокая ключевая ставка, повлёкшая за собой заградительные проценты по кредитам на жильё, объяснил Павел Луценко.

Напомним, что на последнем заседании Банка России в декабре 2024 года совет директоров регулятора сохранил ключевую ставку 21 %. В Банке России могут вернуться к обсуждению о повышении ставки, если нынешний масштаб перегрева спроса не будет снижаться.

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