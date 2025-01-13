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Общество

Какое исследование позволяет выявить предшествующие инсульту симптомы, рассказала псковский врач

На базе Псковской областной клинической больницы работает региональный сосудистый центр. Одно из ключевых диагностических исследований в области неврологии и кардиологии, которое проводится в центре, – экстракраниальное исследование брахицефальных сосудов, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своём телеграм-канале.

«Исследование, которое мы называем экстракраниальным исследованием бронхиоцефальных сосудов, позволяет выявить симптомы, предшествующие инсульту, и другие патологические состояния на ранних стадиях. Мы видим экстракраниальные отделы, то есть внечерепные отделы сосудов, которые снабжают головной мозг кровью», – рассказывает врач функциональной диагностики Анна Матвеева.

Она также отметила, что брахицефальные сосуды – это главные артерии, ответственные за кровоснабжение головы и шеи. Это общая сонная артерия, позвоночные артерии, поясничные и затылочные артерии.

В случае выявления проблем принимается решение о дальнейшем лечении. Пациенты с высоким риском обследуются раз в год, добавили специалисты.

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