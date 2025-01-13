Обратно в СССР: платишинцы окунулись в атмосферу прошлого века
В канун старого Нового года в Платишинском сельском клубе прошёл вечер отдыха под названием «Обратно в СССР». Об этом пишет муниципальная газета Красногородского округа «Заря».
Платишинцы переоделись в одежду прошлого века, сделали макияж и причёски, соответствующие советской эпохе. Участники встречи смогли потанцевать под музыку старых пластинок на советском проигрывателе и пообщаться.
Мероприятие было организовано участниками ретроклуба «Старая пластинка».
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