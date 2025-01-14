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Происшествия

Стали известны подробности ДТП с участием скорой и лесовоза в Псковской области

Подробности ДТП с участием скорой помощи и лесовоза рассказали ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Столкновение лесовоза и скорой помощи произошло 18 декабря 2024 года в деревне Липяги Гдовского района. Скорая помощь ехала на вызов, на повороте машину ударило прицепом лесовоза. В ДТП пострадали 66-летний водитель скорой помощи и 54-летний фельдшер. У водителя – ушиб шейного отдела позвоночника, у фельдшера – перелом позвонка.

Обстоятельства и последствия несчастного случая уточняются, отметили в инспекции труда.

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