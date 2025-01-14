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Полуфинал первенства России по волейболу пройдёт в Пскове

Полуфинал первенства России по волейболу среди юношей 2010-2011 годов рождения пройдёт в Пскове с 15 по 23 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил псковский тренер Сергей Иванов.

Полуфинал первенства России по волейболу пройдёт в Пскове. Фото предоставил Сергей Иванов

В соревнованиях, которые являются отборочным этапом к финалу первенства России по волейболу, примут участие команды из Ярославской, Новгородской и Псковской областей, а также Коми, Санкт-Петербурга и Москвы. Сборная Псковской области отобралась на этот этап благодаря призовому месту на первенстве СЗФО, которое прошло в Пскове в ноябре прошлого года. Тогда местная команда уступила только гостям из Новгородской и Ярославской областей.

Коллективы разыграют места по круговой системе. 16 января состоится первый игровой день. В составе сборной Псковской области под руководством Сергея Иванова – псковичи Кирилл Виговский, Кирилл Зорин, Георгий Кравченко, Сергей Пасицкий, Константин Кустов, Святослав Зюсько, Максим Пропастин, Лаврентий Куликов, Максим Григорьев, Дмитрий Черник, а также себежанин Илья Пимченков, печерянин Антон Александров и волейболист из Ленинградской области Тимофей Иванов. Всего 13 человек, но в заявку на турнир попадут только 12.

Чтобы пройти в финал первенства страны, нужно занять первое или второе место. Также есть шанс, что команда, занявшая по итогам третье место, попадёт на всероссийский этап, однако это будет решать Всероссийская федерация волейбола.

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