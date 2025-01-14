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Без единой жалобы: председатель избиркома Псковской области Игорь Сопов стал гостем «Оглавления». Главное

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 14 января. В эфире глава облизбиркома подвел итоги работы в 2024 году и обозначил ключевые избирательные кампании в новом году.

Главное:

Избирательные кампании в Псковской области в 2024 году прошли без нарушений.

Явка на президентские выборы в марте 2024 года была самой большой в избирательной истории региона.

ДЭГ и многодневное голосование сработали на рост явки на муниципальные выборы, которые обычно проходят при низкой явке.

Рост явки на муниципальные выборы в 2024 году по сравнению с выборами в районах в 2019 году составил 8%.

В 2024 году члены избиркомов лично приходят домой к избирателям, чтобы рассказать о предстоящих выборах и разных вариантах голосования. Жители региона стали воспринимать визит членов УИК как допопцию получить важную информацию. «Мы охватываем порядка 90% домовладений».

Активность избирателей в Псковской области постоянно растёт, 1-1,5% к каждой выборной кампании. «Понижение политической активности у нас в области не происходит. У нас избиратели на выборы идут, потому что знают, за кого они голосуют, как им удобно проголосовать».

Уровень доверия к избирательной системе в Псковской области составляет порядка 56%. Это один из самых высоких показателей в стране. «Процент доверия растёт. Я считаю, что это большое достижение избирательной системы».

Псковичи от 25 до 45 лет активнее остальных избирателей пользуются дистанционным электронным голосованием. Игорь Сопов против как понижения, так и повышения возраста голосования.

«На последних выборах у нас работало 112 волонтёров. Это ребята в возрасте до 18 лет. Потом эти волонтеры, как правило, перерастают либо в членов избирательной комиссии, либо в членов молодежных избирательных комиссий».

В избирательной системе работают люди «совершенно разных профессий, совершенно разной занятости». «Утверждение, что избирательная система сплошь состоит из сотрудников муниципалитетов, правительства, чиновников, - это миф».

Опыт проведения медосмотров был подсмотрен на выборах в Беларуси. Но если там на участках сидели врачи, которые просто измеряли давление или температуру, то в Псковской области можно было получить полноценную медконсультацию или сделать прививку.

В 2025 году в сентябре в муниципалитетах Псковской области пройдут выборы депутатов в окружные Собрания.

Уход от низовых местных выборов позволяет втрое сэкономить муниципальные бюджетные средства, которые надо было направлять на организацию избирательных кампаний.

Кто сидит внутри Барсика – маскота облизбиркома? «Внутри Барсика живет ответственность за проведение избирательной кампании без нарушений. И еще любовь к нашим избирателям».

Главные итоги пятилетней работы во главе избирательной комисии Псковской области для Игоря Сопова: «Я думаю, что рано ещё подводить итоги, все еще впереди. Но что для меня важно, это доверие к избирательной системе, это отсутствие жалоб».

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