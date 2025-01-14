Без единой жалобы: председатель избиркома Псковской области Игорь Сопов стал гостем «Оглавления». Главное

17:40, 14 января 2025, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 14 января. В эфире глава облизбиркома подвел итоги работы в 2024 году и обозначил ключевые избирательные кампании в новом году.

Главное:

Избирательные кампании в Псковской области в 2024 году прошли без нарушений.

Явка на президентские выборы в марте 2024 года была самой большой в избирательной истории региона.

ДЭГ и многодневное голосование сработали на рост явки на муниципальные выборы, которые обычно проходят при низкой явке.

Рост явки на муниципальные выборы в 2024 году по сравнению с выборами в районах в 2019 году составил 8%.

В 2024 году члены избиркомов лично приходят домой к избирателям, чтобы рассказать о предстоящих выборах и разных вариантах голосования. Жители региона стали воспринимать визит членов УИК как допопцию получить важную информацию. «Мы охватываем порядка 90% домовладений».

Активность избирателей в Псковской области постоянно растёт, 1-1,5% к каждой выборной кампании. «Понижение политической активности у нас в области не происходит. У нас избиратели на выборы идут, потому что знают, за кого они голосуют, как им удобно проголосовать».

Уровень доверия к избирательной системе в Псковской области составляет порядка 56%. Это один из самых высоких показателей в стране. «Процент доверия растёт. Я считаю, что это большое достижение избирательной системы».

Псковичи от 25 до 45 лет активнее остальных избирателей пользуются дистанционным электронным голосованием. Игорь Сопов против как понижения, так и повышения возраста голосования.

«На последних выборах у нас работало 112 волонтёров. Это ребята в возрасте до 18 лет. Потом эти волонтеры, как правило, перерастают либо в членов избирательной комиссии, либо в членов молодежных избирательных комиссий».

В избирательной системе работают люди «совершенно разных профессий, совершенно разной занятости». «Утверждение, что избирательная система сплошь состоит из сотрудников муниципалитетов, правительства, чиновников, - это миф».

Опыт проведения медосмотров был подсмотрен на выборах в Беларуси. Но если там на участках сидели врачи, которые просто измеряли давление или температуру, то в Псковской области можно было получить полноценную медконсультацию или сделать прививку.

В 2025 году в сентябре в муниципалитетах Псковской области пройдут выборы депутатов в окружные Собрания.

Уход от низовых местных выборов позволяет втрое сэкономить муниципальные бюджетные средства, которые надо было направлять на организацию избирательных кампаний.

Кто сидит внутри Барсика – маскота облизбиркома? «Внутри Барсика живет ответственность за проведение избирательной кампании без нарушений. И еще любовь к нашим избирателям».

Главные итоги пятилетней работы во главе избирательной комисии Псковской области для Игоря Сопова: «Я думаю, что рано ещё подводить итоги, все еще впереди. Но что для меня важно, это доверие к избирательной системе, это отсутствие жалоб».