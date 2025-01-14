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Политика

Депутаты Псковского областного Собрания в онлайн-формате участвуют в открытии весенней сессии Госдумы

В первом в 2025 году пленарном заседании Госдумы РФ в онлайн-формате приняли участие все регионы страны. Псковское областное Собрание депутатов в масштабном мероприятии представили вице-спикер Игорь Дитрих и председатели парламентских комитетов Алексей Севастьянов и Андрей Козлов, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, открывая заседание, сообщил коллегам об итогах состоявшейся накануне встрече с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждались приоритетные задачи в работе парламента.

В законодательном портфеле Госдумы России на сегодняшний день находится 1 057 проектов. В безусловном приоритете, по словам председателя нижней палаты российского парламента, остаются поддержка участников СВО и их близких, реализация послания президента Федеральному Собранию, поддержка семей с детьми, а также противодействие нелегальной миграции.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Комментируя открытие весенней сессии, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих отметил значимость нового формата в работе Госдумы РФ, когда к участию в заседаниях привлекаются представители регионов. «Мы можем узнавать о выступлениях депутатов на пленарных заседаниях не из средств массовой информации, а быть непосредственными участниками обсуждения законопроектов и, соответственно, в своей депутатской работе сразу опираться на то, что происходит в Госдуме. Формат новый, интересный и, думаю, будет эффективным как для работы Госдумы, так и региональных парламентов», – высказал мнение Игорь Дитрих.

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