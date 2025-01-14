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Общество

Центр профилактики и борьбы со СПИД в Пскове переезжает на новый адрес

Центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями в Пскове переедет с улицы Кузнецкой, 23 на улицу Доставалова, 14 (Псковская областная инфекционная клиническая больница) 20 января. Напомним, Центр является структурным подразделением областной инфекционной больницы. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

  • Филиал Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • Филиал Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • Филиал Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В настоящее время Центр действует по старому адресу. Амбулаторный приём пациентов с 20 января будет проходить по графику с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

Решение о переезде центра было принято для улучшения качества обслуживания, в том числе для организации приёма таких специалистов, как терапевт, невролог, гинеколог и дерматовенеролог, для пациентов диспансерной группы. Кроме того, это расширит возможности наблюдения за пациентами с ВИЧ-инфекцией, которые проходят лечение в стационаре.

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