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Происшествия

В Пскове проводится проверка по сообщению о гибели мужчины на заводе

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из помещений Псковского электромашиностроительного завода тела 64-летнего работника испытательного цеха. По полученной следствием информации, причиной гибели пострадавшего стало падение на него холодильной установки климатической камеры, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Сотрудники следственных органов провели осмотр места происшествия. Были изъяты технические документы, назначены необходимые экспертизы в рамках судебного процесса. Проводится опрос людей, которые могут предоставить важную информацию. Также проводятся другие мероприятия, направленные на установление всех деталей произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что псковскую студентку заключили под стражу за поджог автомобиля.

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