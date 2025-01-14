Под стражу заключили псковскую студентку за поджог автомобиля

19:00, 14 января 2025, ПАИ

В Псковском городском суде рассмотрены ходатайства органов предварительного расследования о применении меры пресечения в виде заключения под стражу 19-летней псковички, которую подозревают в умышленном повреждении имущества путём поджога. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Девушка, находясь под влиянием неустановленных лиц, подожгла чужой автомобиль. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. Обвиняемая не отрицает своей вины.

Установлено, что обвиняемая не имеет постоянного источника дохода, не проживает по месту регистрации, является студенткой, а преступление было совершено в общественном месте опасным для окружающих способом в соучастии с неустановленным лицом.

Учитывая, что обвиняемая может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также воспрепятствовать установлению объективной истины и производству по делу путём воздействия на других неустановленных лиц и уничтожения доказательств, суд не нашёл оснований для применения более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Исследовав материалы дела и учитывая личность обвиняемой, а также конкретные обстоятельства, суд удовлетворил ходатайство следователя следственного отдела и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 29 суток, то есть до 18 февраля 2025 года.

Псковский областной суд оставил без изменений решение Псковского городского суда Псковской области.