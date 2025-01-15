Как псковские льготники могут получить путёвки на санаторно-курортное лечение

10:14, 15 января 2025, ПАИ

Псковские льготники могут получить путёвки на санаторно-курортное лечение от отделения Социального фонда России по Псковской области. Это касается тех граждан с инвалидностью, которые не отказались от санаторно-курортного лечения в составе набора социальных услуг, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального СФР.

В прошлом году санаторно-курортными путёвками отделение СФР по Псковской области обеспечило 726 жителей региона.

Обратиться с заявлением на получение бесплатной путёвки можно на портале «Госуслуги» или лично в клиентской службе ОСФР по Псковской области. С заявлением необходимо предоставить паспорт, справку по форме № 070/у, выданную лечащим терапевтом, талон № 2 на получение именных направлений на проезд к месту лечения и обратно.

Длительность санаторно-курортного лечения льготника – от 18 до 42 дней в зависимости от заболевания.

Путёвки предоставляют в порядке очереди, формируемой по дате подачи заявления и профилю заболевания. Проверить свой номер в очереди можно по ссылке.