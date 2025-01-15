Более 20 улиц останутся без света в Великих Луках 16 января

10:35, 15 января 2025, ПАИ

Света временно не будет на нескольких улицах в Великих Луках завтра, 16 января, сообщили ПАИ в городской администрации.

В связи с ремонтными работами электроснабжения не будет с 9:00 до 17:00 на улицах Лесопарковой, 9 Января, 9 Мая, Покровской, Родителева, Липецкой, Вишнёвой, Весёлой, Заводской, Лаврино, Халтурина, Рибково, Народной, Сотово, Сизова, Лаврино, дома № 2, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 92, 93, Усадебной, дома № 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, в Весёлом переулке, в Дубравном, Заводском, Механическом проездах, в тупике Ивана Стебута, в проезде Артиллеристов, дома № 31–47.