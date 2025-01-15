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Общество

Псковичей предупредили о неполадках на сайте «Работа России»

На протяжении нескольких дней пользователи могут сталкиваться с техническими ошибками в работе портала «Работа России». При попытке входа возникают ошибки или страница остаётся недоступной. Как пояснили в региональном комитете по труду и занятости, неполадки связаны с обновлением портала.

Технические работы проводятся для корректной работы новых функций индивидуального сопровождения граждан. Новые возможности позволят кадровым центрам разрабатывать индивидуальные карьерные планы для обратившихся граждан. При этом для участников СВО предусмотрено отдельное адресное сопровождение, за ними будут закреплены специальные кураторы.

Если возникли проблемы в работе с порталом, можно позвонить специалистам для получения индивидуальной консультации или обратиться в центр лично. Адреса и контактные телефоны кадровых центров во всех муниципальных образованиях области указаны здесь.

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