Росгвардия приглашает юношей из Псковской области поступать в Пермский военный институт

11:47, 15 января 2025, ПАИ

Управление Росгвардии по Псковской области продолжает отбор выпускников 11-х классов и средних профессиональных образовательных учреждений для поступления в Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Учебное заведение ведёт приём на факультеты: связи, информационных технологий и защиты информации, артиллерийского вооружения, технического обеспечения, кинологический, тыла и инженерного обеспечения.

Принятых в военный институт курсантов зачисляют на действительную военную службу, обеспечивают всеми видами довольствия, проживание – на территории института.

Курсанты, которые окончили первый курс, заключают контракт о прохождении военной службы и пользуются льготами в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Курсантам ежегодно предоставляют каникулы: в зимнее время – две недели, летом – 30 дней.

Окончившим обучение курсантам присваивают воинское звание «лейтенант» и выдают диплом государственного образца о высшем образовании.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте образовательного учреждения, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону (8 8112) 73-43-13.