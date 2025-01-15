Законопроект о «периоде охлаждения» по кредитам приняла Госдума РФ в первом чтении

15:15, 15 января 2025, ПАИ

Законопроект об обязательном «периоде охлаждения» между оформлением и выдачей кредита приняла Госдума РФ в первом чтении. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициаторами документа, призванного защитить россиян от финансового мошенничества, стала группа депутатов и сенаторов, во главе которых – председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно проекту, кредитные организации смогут выдавать кредиты на сумму 50–200 тысяч рублей только спустя четыре часа после оформления заявки, а на кредиты более 200 тысяч рублей – через два дня.

Также банки будут обязаны ограничить пополнение банковского счёта через новую платёжную карту на два дня с момента её выпуска, если сумма платежа превышает 50 тысяч рублей.

Нововведения не коснутся автокредитования, ипотеки или обязательного кредита.

«Завершить рассмотрение законопроекта планируем до конца января», – написал в своём Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что законопроект был отнесён к приоритетным, так как за 2024 год, исходя из данных Банка России, около 50 % заёмных средств граждане передали в руки преступников, а сумма хищений выросла в 2,6 раза.