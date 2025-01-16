Расширить правовые основания для статуса ветерана боевых действий планируют в России

12:14, 16 января 2025, ПАИ

Основные приоритеты «Единой России» в весенней сессии сосредоточены на поддержке участников СВО, отметил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Президент России Владимир Путин поручил партии уделять особое внимание этой теме, сообщает сайт ER.ru.

Приоритеты законодательной деятельности «Единой России» изложены в народной программе партии, изменения в которую внесли на съезде в декабре 2024 года, подчеркнул Владимир Якушев.

Прежде всего необходимо расширить юридические основания для присвоения статуса ветерана боевых действий и распространить его на тех, кто ведёт борьбу с противником в Курской области.

«Этот правовой пробел партия устранит на ближайших заседаниях Госдумы. Идёт работа над расширением социальных гарантий для бойцов и их семей. В частности, в вопросах продления срока принятия наследства и установления военных пенсий для военнослужащих воинских формирований ДНР и ЛНР. Планируется также принять наш законопроект, устанавливающий отпуск до 35 календарных дней для членов семьи раненого участника СВО», – подчеркнул Владимир Якушев.

Кроме того, одним из главных приоритетов партии является борьба с цифровым и финансовым мошенничеством. В ближайшее время Госдума планирует рассмотреть законопроект, который вводит «период охлаждения» при выдаче необеспеченных потребительских кредитов на крупные суммы. Также он обязывает кредитные организации и бюро кредитных историй обмениваться актуальной информацией о заявках на кредиты, поступивших от клиентов, в режиме реального времени.

Также законопроект предусматривает ограничение зачисления крупных сумм свыше 50 тысяч рублей на вновь токенизированные банковские карты в течение первых двух суток. Это связано с тем, что мошенники активно используют именно этот способ для вывода похищенных средств.

Помимо этого, «Единая Россия» обеспечит продление программы материнского капитала – соответствующий законопроект уже прошёл первое чтение. Программа государственной поддержки семей с детьми, инициированная президентом, будет действовать до 2030 года. Материнский капитал будет ежегодно индексироваться в соответствии с фактической инфляцией, сейчас для семей с двумя детьми он составляет 900 тысяч рублей.

Как подчеркнул депутат Госдумы РФ Александр Козловский, в настоящее время в законодательном портфеле находятся 1 057 законопроектов.

«Приоритетной остаётся тема поддержки участников СВО и их близких. Мы уже приняли 124 закона, в проработке ещё 19. Они касаются расширения форм помощи и трудовых гарантий и льгот этой категории граждан», – отметил он.

Среди приоритетов Александр Козловский перечислил законодательный базис для реализации послания президента, поддержку многодетных семей, защиту детей от деструктивного контента, защиту граждан от интернет- и телефонных мошенников.