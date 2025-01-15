Скорость интернета снизилась в 21 регионе России из-за обрыва кабеля

17:02, 15 января 2025, ПАИ

Скорость интернета снизилась у 3,8 млн россиян в 21 регионе России из-за повреждения магистральной волоконно-оптической линии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Уточняется, что магистральный кабель повреждён в Татарстане.

Напомним, что вчера, 14 января, в работе интернета в России произошёл крупномасштабный сбой. Пользователи по всей стране более чем на 20 минут лишились доступа в интернет.