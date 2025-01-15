«Ёлочный круговорот» пройдёт в Великих Луках

17:47, 15 января 2025, ПАИ

Акция «Ёлочный круговорот» начнётся в Великих Луках 20 января, сообщили ПАИ в городской администрации.

Жители города могут принести новогодние деревья на точку сбора (улица Новосокольническая, 1, «Зеленхоз») до 28 февраля. Пункт приёма работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Сдать ель можно бесплатно. Но дерево нужно освободить от всех новогодних украшений – игрушек и мишуры.

Подробнее об акции можно узнать по телефонам: 7-19-40 и 3-62-43.