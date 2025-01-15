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Общество

Перспективы взаимодействия ПсковГУ и Псковской епархии обсудили на площадке вуза

В Псковском государственном университете прошла встреча, посвященная перспективам взаимодействия вуза и Псковской епархии. Участники подвели итоги сотрудничества в минувшем году, а также обсудили основные направления совместной деятельности в сферах образования, науки и молодежной политики на ближайшую перспективу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

«ПсковГУ при поддержке Псковской епархии реализует целый ряд значимых проектов и инициатив в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи. На уровне бакалавриата и магистратуры реализуются образовательные программы по направлению «Теология», функционирует Центр духовного воспитания, организуются просветительские поездки по святыням Псковской земли для студентов университета. Развиваются программы академической мобильности, благодаря которым тысячи иностранных учащихся, приезжающих к нам, знакомятся с историко-культурным наследием региона. Совместно с епархией регулярно на площадке вуза организуются научно-практические конференции, которые привлекают специалистов в сфере педагогики, воспитания, паломнического туризма из России и из-за рубежа. Успешные практики взаимодействия тиражируются во многих российских университетах», – отметила ректор Наталья Ильина.

По словам руководителя вуза, опыт сотрудничества с епархией стал важным подспорьем в процессе разработки программы профессиональной переподготовки «Педагог духовно-нравственных дисциплин». Слушателями программы стали около 70 человек не только из Псковской области, но и других регионов.

«Сегодняшняя встреча – знаковое событие, которое подчеркивает наше общее стремление к развитию системы образования в нашем регионе.Сотрудничество между епархией и ПсковГУ выходит на новый уровень и открывает перед нами новые перспективы. Наше взаимодействие являются примером того, как усилия различных институтов могут быть объединены для достижения общей цели. Мы не только готовим специалистов, но и закладываем основу для гармоничного развития молодого человека, который в будущем станет носителем культурных и духовно-нравственных ценностей», – подчеркнул митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Глава Псковской епархии подписал договор о реализации программы профпереподготовки «Педагог духовно-нравственных дисциплин».

По словам митрополита Псковского и Порховского Матфея, новая инициатива – «конкретный шаг к тому, чтобы образовательные учреждения региона получили высококвалифицированных специалистов, способных на высоком уровне нести в школу ценности, столь важные для формирования личности и общества сегодня».

Заместитель председателя регионального комитета по образованию Татьяна Лозницкая поблагодарила коллектив ПсковГУ и представителей Псковской епархии за инициативы, которые способствуют развитию профессионального сообщества, чья деятельность направлена на воспитание и развитие личности детей, которые представляют будущее нашей страны.

Добавим, что на встрече прозвучали предложения по дальнейшему сотрудничеству между вузом и епархией. В их числе - проведение на базе ПсковГУ конференции, которая стала бы всероссийской площадкой по обмену опытом в сфере паломнического туризма, разработка сетевых образовательных программ, а также расширение совместного событийного календаря молодежных мероприятий.

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