Праздничный концерт состоялся в псковской гимназии с изучением основ православной культуры

19:23, 15 января 2025, ПАИ

В псковской гимназии № 28 с изучением основ православной культуры состоялся праздничный концерт, посвящённый Рождеству Христову. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

«Ученики подготовили для гостей театрализованное представление, акцентирующее внимание на таких важных качествах, как терпение, доброта и умение прощать», – говорится в сообщении.

От имени главы города Пскова Бориса Елкина коллектив школы поздравил заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный, который подчеркнул значимость православных ценностей в жизни каждого человека и пожелал учреждению дальнейшего процветания.

Ранее сообщалось, что вечёрка «Васильев вечерок» пройдёт в Псковском областном центре народного творчества 16 января.