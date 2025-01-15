Праздничный концерт состоялся в псковской гимназии с изучением основ православной культуры
В псковской гимназии № 28 с изучением основ православной культуры состоялся праздничный концерт, посвящённый Рождеству Христову. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.
«Ученики подготовили для гостей театрализованное представление, акцентирующее внимание на таких важных качествах, как терпение, доброта и умение прощать», – говорится в сообщении.
От имени главы города Пскова Бориса Елкина коллектив школы поздравил заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный, который подчеркнул значимость православных ценностей в жизни каждого человека и пожелал учреждению дальнейшего процветания.
Ранее сообщалось, что вечёрка «Васильев вечерок» пройдёт в Псковском областном центре народного творчества 16 января.
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