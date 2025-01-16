День ледовара отмечают 16 января

07:11, 16 января 2025, ПАИ

Заливщики льда отмечают свой профессиональный праздник сегодня, 16 января, сообщает calend.ru. Именно в этот день в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрёл ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках (до изобретения это делалось вручную).

Для успешных выступлений спортсменов на ледовой арене важно не только их мастерство, но и условия для соревнований, в частности лёд. За качество покрытия отвечают ледовары. При этом процесс «варки льда» очень сложный и кропотливый и занимает около семи дней.

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