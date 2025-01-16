Гордеев день наступил: что нельзя делать 16 января

08:24, 16 января 2025, ПАИ

Гордеев день наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Празднование этого дня началось в честь мученика Гордия, который выступал в защиту христиан. В 320 году в Кесарии Каппадокийской его подвергли пыткам.

На Руси в этот день было принято варить овсяную кашу на молоке и кормить ею коров. Впрочем, и сами крестьяне ели такую кашу.

Считалось, что в этот день нельзя было убирать дом и выбрасывать мусор, вкладывать деньги в какие-либо дела и начинать новые проекты, а также хвастаться своими успехами и успехами детей.

Согласно народным приметам, погода в этот день показывала, каким будет март. Кроме того, если в Гордеев день шёл снег, это означало, что ночью ударит сильный мороз.