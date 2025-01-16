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Псковский филиал Университета ФСИН России определил приоритетные задачи на 2025 год

Результаты деятельности Псковского филиала Университета ФСИН России в 2024 году и приоритетные направления развития в 2025 году обсудили на расширенном заседании совета образовательной организации, которое состоялось с участием представителей власти Псковской области и Пскова, силовых ведомств региона – управлений ФСИН, МВД, Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области и руководства Санкт-Петербургского университета ФСИН России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала вуза.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев отметил, что в прошедшем году образовательная организация успешно прошла процедуру государственной аккредитации образовательных программ и инспекторскую проверку деятельности в составе Университета ФСИН России, тесно взаимодействовала с властями и правоохранительными органами, общественными и религиозными организациями региона.

Представители власти и силовых ведомств региона выразили благодарность руководству и профессорско-преподавательскому составу филиала за высокое качество подготовки выпускников, активное участие курсантов в мероприятиях, проводимых в Псковской области.

С докладами и отчётами по направлениям деятельности выступили заместители начальника Псковского филиала Университета ФСИН России и несколько руководителей структурных подразделений, которые отметили имеющиеся проблемы и недостатки в работе и обсудили с личным составом пути их решения.

Деятельность образовательной организации в 2024 учебном году признана удовлетворительной, лучших сотрудников наградили благодарственными письмами правительства Псковской области.

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