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Общество

Более восьми тысяч жителей Псковской области проверили счётчики газа в 2024 году

Более восьми тысяч абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» проверили счётчики газа в 2024 году, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

В прошлом году в Псковской области должны были проверить 10 897 счётчиков, но в срок процедуру, направленную на определение работоспособности прибора, выполнили только 8 530 потребителей газа, уточнили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что абонентам важно своевременно передавать поставщику газа показания и следить за сроками поверки прибора учёта газа. По законодательству, к расчётам принимаются показания только исправных и поверенных счётчиков. По истечении межповерочного интервала объём потребленного газа основывается на нормативах потребления газа, что, как правило, кратно превышает суммы при расчётах по показаниям счётчика.

«Мы рекомендуем абонентам заранее проводить поверку или замену приборов учёта газа, чтобы избежать начислений по нормативам. Узнать дату окончания межповерочного интервала можно в «Личном кабинете» или в квитанции на оплату газа, а также в техническом паспорте на счётчик», – отметил заместитель гендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.

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