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Политика

Владимир Путин поручил закрепить налоговый вычет для застраховавших жизнь

К 15 июля 2025 года Правительство РФ и Банк России должны разработать законодательные акты, которые закрепят налоговый вычет в отношении сумм, потраченных на страхование жизни. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам форума ВТБ «Россия зовет!», сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: ПАИ

К указанной дате органы власти должны на законодательном уровне обеспечить предоставление налогового вычета по НДФЛ за уплаченные физлицами суммы по договорам долевого страхования, а также по иным долгосрочным договорам по страхованию жизни в рамках размера налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений.

Напомним, что с начала 2025 года для собственников и арендаторов жилья повысили суммы некоторых штрафов, а с 1 марта накажут россиян, которые за три отведённых года так и не воспользовались своим земельным участком.

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