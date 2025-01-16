Алексей Наумец рассмотрел обращения семей участников СВО из Красногородского округа

21:54, 16 января 2025, ПАИ

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец с рабочим визитом посетил Красногородск. На встрече присутствовали глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская, заместитель главы администрации округа Виктория Бойкова, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Степанова, а также родственники участников специальной военной операции. Об этом пишет районная газета «Заря».

В ходе встречи с родственниками участников специальной военной операции обсудили ряд важных проблем.

К сенатору поступили просьбы и вопросы по различным случаям, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих. На некоторые вопросы сразу были даны консультации. Вопросы, которые требуют детального разбирательства, взяты в работу.

Всего сенатору поступило девять обращений.