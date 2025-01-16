Алексей Наумец рассмотрел обращения семей участников СВО из Красногородского округа
Сенатор от Псковской области Алексей Наумец с рабочим визитом посетил Красногородск. На встрече присутствовали глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская, заместитель главы администрации округа Виктория Бойкова, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Степанова, а также родственники участников специальной военной операции. Об этом пишет районная газета «Заря».
В ходе встречи с родственниками участников специальной военной операции обсудили ряд важных проблем.
К сенатору поступили просьбы и вопросы по различным случаям, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих. На некоторые вопросы сразу были даны консультации. Вопросы, которые требуют детального разбирательства, взяты в работу.
Всего сенатору поступило девять обращений.
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