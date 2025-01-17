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Водные лыжи, шрифт Брайля, фруктовое мороженое: день детских изобретений отмечается 17 января

Водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке и шрифт Брайля объединяет тот факт, что их изобрели дети, сообщает calend.ru.

Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Все детские изобретения делают жизнь удобнее и интереснее. Сегодня тот день, в который нужно порадоваться изобретательности юных талантов, оценить значимость их многочисленных изобретений и поощрить детские увлечения.

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений или, в ином переводе, День детей-изобретателей.

Датой выбран день рождения одного из выдающихся американцев — государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина. Свое первое изобретение — пару ласт для плавания, которые надевались на руки, — Бен Франклин изобрел в возрасте 12 лет.

В дальнейшем он продолжил научные исследования и, проведя множество экспериментов, внес неоценимый вклад в мировую науку. Некоторые умозаключения ученого на много десятков лет опередили эпоху. Франклин ввел обозначение электрически заряженных состояний «+» и «−», привел доказательство электрической природы молнии, в 1752 году предложил проект молниеотвода, впервые применил электрическую искру для взрыва пороха, получил патент на конструкцию кресла-качалки, в 1784 году изобрел бифокальные очки. Причем это только небольшая часть изобретательского наследия ученого.

Можно долго перечислять детские изобретения, вспоминая перчатки без пальцев, бумажный пакет с квадратным дном, калькулятор и снегоход.

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