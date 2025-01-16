Эстония выделила 30,5 млн евро на укрепление границы с Россией
Эстония выделила 30,5 млн евро на укрепление эстонско-российской границы, пишет «Интерфакс».
«Большое внимание уделяется укреплению и расширению инфраструктуры восточной границы, развитию возможностей наблюдения. На эти цели будет выделено около 18 миллионов евро. На восточной границе и в четырех крупнейших городах Эстонии будут созданы возможности для наблюдения и противодействия с помощью беспилотников. На эти мероприятия будет выделено около 12,5 млн евро», - говорится в сообщении кабинета министров Эстонии.
Эти средства потратят на обновление технических решений, установленных в начале строительства пограничной инфраструктуры, достройку подъездных дорог и дополнительные системы телекоммуникации. Эстония также хочет создать на границе систему защиты от БПЛА, которая позволит обнаруживать и отражать атаки дронов.
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